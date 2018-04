Junges Paar erfüllt sich mit eigenem Gasthof einen Traum

Das junge Paar hat lange gesucht und es endlich gefunden. Das richtige Objekt, um den Traum von einem eigenen Gastronomiebetrieb zu erfüllen. Martin Arnold aus Unterschächen und Rahel Arnold aus Spiringen haben das ehemalige Restaurant Brügg in Bürglen gekauft und arbeiten sei Monaten an ihren neuen Konzept für das Traditionshaus. Am 1. Mai feiern die beiden die Eröffnung ihres Betriebes «der Gasthof».

Mehr dazu in der Ausgabe vomm 21. April 2018

Franka Kruse