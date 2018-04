Kanton Uri als Sprungbrett für berufliche Karriere

Über 150 Studentinnen und Studenten haben die Chance genutzt, am Sprungbrett-Event Zentralschweiz Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Besichtigungen der Unternehmen trugen dazu bei, eine bessere Entscheidungsgrundlage für den Berufseinstieg zu erhalten. Auch die Dätwyler-Gruppe und die Sisag AG aus dem Kanton Uri waren am Anlass Sprungbrett-Event Zentralschweiz in Luzern dabei. Hochschulabsolventen hatten die Möglichkeit, in Workshops und Unternehmensbesichtigungen einen Blick hinter die Kulissen von zwölf Arbeitgebern aus der Zentralschweiz zu werfen: darunter auch die Dätwyler-Gruppe aus Altdorf und die Sisag AG aus Schattdorf.

