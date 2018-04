Letzte Vorbereitungen für das Osterfest

Ostern ist das grösste Fest im katholischen Kirchenjahr. An diesem Tag feiern die Gläubigen die Auferstehung Jesus Christus. Und ein Fest will gut vorbereitet sein. Für Anita Müller, seit zwei Jahren Sakristanin in der Pfarrkirche St. Theodul in Unterschächen, eine besondere und schöne Aufgabe. Denn nach der Fastenzeit wird die Kirche feierlich geschmückt. Die gelernte Floristin hat klare Vorstellungen, wie es aussehen soll, und hat Blumentöpfe mit weissen Hortensien bestellt. Diese kommen seitlich vor den Hauptaltar und die Auferstehungsstatue zu stehen. Dominieren in der Fastenzeit die Farben Violett, wechseln sie an Ostern auf Weiss.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 31. März 2018.