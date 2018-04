Mario Trovatelli und Pius Arnold verlassen FC Schattdorf

Mario Trovatelli und Pius Arnold entschieden sich aus persönlichen Gründen und nach Absprache mit der sportlichen Leitung, die Führung der ersten Mannschaft im Sommer 2018 in neue Hände zu übergeben, heisst es in einer Mitteilung des FC Schattdorf. Denn durch diese Entscheidung entstehe für die sportliche Leitung des FC Schattdorf auch die Möglichkeit, den Spielern und dem Verein mit frischen Gesichtern an der Linie neue Impulse zu setzen.

«An dieser Stelle möchte ich Mario und Pius im Namen des Vereins einen grossen Dank aussprechen. Sie verstanden es bestens, die Vereinsphilosophie umzusetzen und haben seit ihrem Engagement zahlreiche junge Nachwuchsleute in der ersten Mannschaft integriert», sagt Sportchef René Gnos. «Dazu gelang es Ihnen, die 1. Mannschaft nach teils turbulenten Jahren wieder in die zweite Liga zu führen und sie zu jenem Team zu formen, mit dem sich unsere Zuschauer wieder identifizieren können.»