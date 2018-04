Missglücktes Ausweichmanöver endet im Wiesland

Der Unfall geschah am Mittwochmorgen, 4. April, kurz vor 9.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Der Lenker eines Urner Personenwagens fuhr auf der Dorfstrasse in Richtung Gurtnellen Wiler. Im Bereich «Hälteli» wollte er einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen und geriet dadurch in steilabfallendes Wiesland.

Das Fahrzeug wurde glücklicherweise durch den Metallzaun und das Drahtseil abgefangen, so dass dieses nicht weiter abstürzte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5‘000 Franken. Im Einsatz standen die Feuerwehr Gurtnellen, ein kantonales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.