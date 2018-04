Neue Variante für Sanierung Knoten Kastelen

Die Ertüchtigung ist nach den ersten Schätzungen nicht teurer als der Neubau. «Grosser Vorteil dieser Variante ist, dass auf eine Vollsperrung und folglich auf die Erstellung einer temporären Zusatzerschliessung von der Rynächtstrasse in die Industriezone Schattdorf verzichtet werden kann», schreibt der Kanton in einer am Dienstag, 17. April, veröffentlichten Mitteilung.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 18. April 2018.

UW