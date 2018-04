Nutzung des Alpbachs bewegt die Gemüter

Das Erstfelder Stimmvolk entscheidet in sechs Wochen, ob sich die Gemeindewerke Erstfeld mit 4,56 Millionen Franken am Projekt der Kraftwerk Erstfeld AG beteiligen kann. Am Donnerstag, 26. April, luden die Gemeindewerke Erstfeld die Bevölkerung zu einem Informationsveranstaltung ein. Der Aufmarsch war gross, nach wie vor bewegt das Thema Alpbach und dessen Nutzung die Gemüter. Viele kritische Fragen wurden gestellt, Befürchtungen und Ängste geäussert. Dabei zeigte sich: Das Kraftwerk am Alpbach hat noch viele Herausforderungen zu bewältigen. Bis dahin fliesst wohl noch viel Wasser aus dem Erstfeldertal ungenutzt in die Reuss.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 28. April 2018.

Doris Marty