Räumungsarbeiten nach Lawinensprengung gestartet

Dank dem Einsatz des Betriebs Kantonsstrassen ist die Strasse zwischen Hospental und Realp wieder sicher befahrbar. heisst es in einer Medienmitteilung der Baudirektion Uri. Der Lawinenniedergang zwischen Hospental und Realp hat allerdings diverse Schäden am Kulturland verursacht.

Die Flurschäden werden in den nächsten Wochen in aufwändiger Handarbeit behoben. Dafür konnten die Einsatzkräfte des Zivilschutzes mobilisiert werden. Die Arbeiten wurden bereits am Mittwoch, 25. April 2018, gestartet und erstrecken sich über mehrere Wochen.