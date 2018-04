Rücktritte im Gemeinderat und in der Baukommission

Schattdorfs Gemeindepräsident Rolf Zgraggen ist derzeit nicht zu beneiden. Nicht weniger als fünf der sieben Gemeinderäte sowie die gesamte Baukommission haben per Ende 2018 ihre Demission eingereicht. Was also ist los im Landsgemeindedorf? Was steckt hinter dieser Flut von Rücktritten? Rolf Zgraggen nimmt im «Urner Wochenblatt» Stellung zu den Demissionen – und hofft, dass sich mit der Baukommission eine Lösung findet.

Simon Gisler