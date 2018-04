Regierungsräte sollen all ihre Mandate offenlegen

Die Regierungsräte sollen alle ihre Nebentätigkeiten auf der offiziellen Homepage des Kantons Uri angeben und auf Nebentätigkeiten verzichten, die zu Interessenkonflikten führen könnten. Dies empfiehlt Petra Simmen in ihrer am Mittwoch, 18. April, eingereichten Parlamentarischen Empfehlung. Die Altdorfer SVP-Landrätin begründet ihren Vorstoss mit den jüngsten Skandalen bei der Postauto Schweiz AG und der Raiffeisenbank. In kleinen Kantonen wie Uri könne es durchaus seine Berechtigung haben, wenn Regierungsmitglieder auch privatwirtschaftlich tätig seien, so Petra Simmen. «Aber es sind hier klare Regeln notwendig.»

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 21. April 2018.

Simon Gisler