Schülerinnen und Schüler zeigten ihr ganzes Unihockey-Können

Die jüngste Auflage der kantonalen Unihockey-Schülermeisterschaften, der «swiss unihockey Games», wurde am Sonntag, 22. April, in der Altdorfer Feldli-Halle ausgetragen. Dieses Jahr beteiligten sich 63 Teams, fast doppelt so viele wie letztes Jahr, was die Erwartungen definitiv übertraf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. April 2018.