Sechs Prozent mehr Gäste in der Ferienregion Andermatt

Gemäss den Angaben des Bundesamtes für Statistik (BSF) wurden 2017 in der Ferienregion Andermatt 131’960 Übernachtungen in der Hotellerie (exkl. Parahotellerie) gezählt, was einer Zunahme von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

«Die Zahlen sind positiv und reflektieren die positive Tourismusentwicklung in der Ferienregion Andermatt», meint Tourismusdirektor Flurin Riedi laut der Medienmitteilung dazu. «Die Zunahme der Übernachtungsgäste ist allerdings nicht in allen Betrieben gleich und sowohl vom Standort als auch der Kategorie abhängig», fügt er an.

