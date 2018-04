Totaler Triumph für Linda Indergand

Das Mehretappenrennen für Biker im italienischen Manerba del Garda begann mit einem Short Race. Linda Indergand überraschte kurz vor dem Ziel mit einem fulminanten Angriff die gesamte Konkurrenz. Der Sieg war gleichbedeutend mit der Einkleidung ins Leadertrikot, das sie im Cross Country Rennen souverän verteidigte. Der dritte und letzte Wettbewerb dieser Veranstaltung war zugleich auch die Königsetappe, welche Linda Indergand gewann. «Ich freue mich natürlich riesig hier in Italien meine erste MTB Rundfahrt gewonnen zu haben, dazu noch die drei Solosiege in den Etappen, die dem ganzen Unterfangen noch die Krone aufsetzt», so die Gesamtgewinnerin nach der Siegerehrung.

Josef Mulle

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 14. April 2018.