Traumtage waren in der Saison 2017/18 rar

Eine lange Wintersaison mit viel Schnee und super präparierten Pisten. Was will man noch mehr? «Gefehlt haben einfach die schönen Tage», bringt es Markus Müller, Betriebsleiter des Skilifts Ratzi, auf den Punkt. Die Pistenverhältnisse und die Wetterlage (wie hier auf dem Ratzi) stimmten einfach nicht überein und machte den Skiliftbetreibern einen Strich durch die Rechnung. Besonders an den Wochenenden fehlten die Tagestouristen. So oder ähnlich tönt es in allen Urner Skigebieten. Das Fazit der Saison 2017/18 fällt durchzogen aus. Während der Verkauf von Saisonabonnemente durchwegs gut lief, liess hingegen der Verkauf von Tageskarten zu wünschen übrig.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 14. April 2018.