Uri soll Gewerbegrenze in der Landwirtschaft senken

Mit 34 zu 21 Stimmen bei 4 Enthaltungen erklärte das Parlament die Motion von CVP-Landrat Daniel Furrer, Erstfeld, als erheblich. Er hatte damit gefordert, die Gewerbegrenze für landwirtschaftliche Betriebe von 1,0 auf 0,8 Standardarbeitskräfte (SAK) anzupassen. Hauptargument war die rechtliche Sicherung jener landwirtschaftlichen Familienbetriebe im Kanton Uri, die mit der 2016 angepassten SAK-Berechnung nicht mehr über 1,0 SAK verfügen – die Motion geht von rund 25 Betrieben aus. Daniel Furrer gab zu bedenken, dass in der Branche kaum mehr investiert werde. Es müsse auch gelingen, den Nachwuchs in der Landwirtschaft zu halten. Zudem würde mit der Senkung Uri mit den umliegenden Kantonen gleichziehen.

Kompromiss-Vorschlag

Da der Bund die Faktoren für die Berechnung der SAK an den technischen Fortschritt angepasst und damit reduziert hat, steigt indirekt die Mindestbetriebsgrösse, die ein landwirtschaftliches Gewerbe definiert. Bislang galt in Uri die Grösse von 1 SAK. Die Urner Regierung stellte sich gegen eine Senkung. Damit würden nämlich 59 Betriebe neu den Status eines landwirtschaftlichen Gewerbes erreichen. Die Fraktion SP/Grüne im Rat stützte den regierungsrätlichen Vorschlag, weil man mit einer Senkung falsche Anreize schaffe und besagten Betrieben Privilegien in Boden-, Steuer-, Ehe- und Raumplanungsrecht einräume

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind begründete, die anderen Zentralschweizer Kantone hätten weniger Steillagen. Zudem würden diese anders als Uri keine kantonalen Baubeträge sprechen. Kritisch seien jene Betriebe, die zu klein seien für einen Haupterwerb und zu gross für einen richtigen Nebenerwerb. Diesen würde mit der Motion falsche Hoffnung gemacht.

Quelle: sda