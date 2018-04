Urner Pionierprojekt zur pflegerischen Zahnmedizin

Ist der Mundraum nicht gesund, geht es meist auch dem restlichen Körper nicht gut. Trotzdem werde der Zahnpflege bei pflegebedürftigen Menschen zu wenig Wert beigemessen, findet Michael Keller, der als mobiler Zahnarzt viel in Alters- und Pflegeheimen tätig ist. Dies werde immer mehr zu einem Problem, weil die Menschen heute dank Fortschritten in Prophylaxe und Zahnmedizin ihre eigenen Zähne meist bis ins hohe Alter behalten. Über den Zustand der Zähne der Menschen beim Eintritt in die Pflege ist bisher aber wenig bekannt. Die Studie Geriadent soll dies ändern. Eine Pionierrolle soll dabei der Kanton Uri einnehmen. Wer im Kanton neu in die Pflege eintritt, soll die Möglichkeit erhalten, daran teilzunehmen und dabei gratis von einer zahnmedizinischen Untersuchung und Zahnreinigung zu profitieren. Am Montag, 23. April, wurden die Urner Zahnärzte über das Projekt informiert.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. April 2018.

Mathias Fürst