Vielfalt an Schweizer Volksmusik für Augen und Ohren

Update: Schnee führt zu Verkehrschaos am Gotthard

Starker Schneefall bis in tiefe Lagen hat am Samstagmorgen, 31. März, vor dem Gotthardtunnel für ein Verkehrschaos gesorgt. Mehrere Fahrzeuge gerieten in Querlage. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. Seit 10.00 Uhr rollt der Verkehr wieder, wenn auch langsam.