Wichtiger Heimsieg für den FC Altdorf

Die Begegnung zwischen dem FCA und Sarnen (2. Liga interregional) war lange ausgeglichen. Erst kurz vor Schluss fielen die drei Treffer zum wichtigen Sieg für das Heimteam. Altdorf liegt nun auf Platz 10 – 4 Punkte über dem Strich.

In der 2. Liga trennten sich der FC Schattdorf und der FC Littau 2:2 unentschieden. Die Schattdofer führten bis kurz vor Abpfiff und mussten in der Nachspiezeit noch den Ausgleich hinnehmen. In der Tabelle liegt der FCS auf dem 5. Platz.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 2. Mai 2018.