«Grösstes Posaunenquartett der Welt» feiert seinen 20. Geburtstag

Es war am 22. November 1998, als «Tromburi» sein erstes Konzert unter diesem Namen gab. Es war nicht der erste Auftritt von Daniel Gutjahr, Patrik Stadler, David Walker und Urs Zenoni als Posaunenquartett. Alle drei waren sie Schüler von Urs Zenoni gewesen, hatten ab und zu zusammengespielt. «Doch dann tauchte die Idee auf, daraus etwas Festes zu machen», erzählt Patrik Stadler. Die Namenssuche stellte sich als nicht ganz einfach heraus – verworfen wurde zum Beispiel «Bäärtschäquartett». Doch dann einigte man sich auf «Tromburi», zusammengesetzt aus dem Englischen Wort für Posaune, «trombone», und Uri. 20 Jahre ist das nun her. Und deshalb feiern die vier Posaunenspieler am Sonntag, 27. Mai, um 10.30 Uhr ihren Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert in der Klosterkirche Seedorf.



Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. Mai 2018