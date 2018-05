Seit dem Wegfall seiner drei Trainingsplätze in der Kastelen im Jahr 2012 hat der Fussballklub Schattdorf mit Platzproblemen zu kämpfen. Bis zu vier Mannschaften müssen sich ein Spielfeld zum Trainieren teilen. Zur Behebung seiner Platznot möchte der Verein den Naturrasen auf dem Sportplatz Grüner Wald (Bild) in einen Kunstrasen umwandeln. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 1,65 Millionen Franken. Den grössten Teil davon soll die Gemeinde übernehmen. «Wir müssen umrüsten, eine Alternative gibt es nicht», sagt FCS-Präsident René Deplazes. Die Schattdorfer Bevölkerung stimmt am 10. Juni über das Begehren des grössten Vereins im Dorf ab.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 5. Mai 2018.

Simon Gisler