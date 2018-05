Andermatt Swiss Alps verkauft Immobilienpaket für 50,5 Millionen

Wie die Andermatt Swiss Alps AG am Donnerstag, 17. Mai, mitteilte, beinhaltet das Immobilienpaket fünf Penthouses im The Chedi Andermatt sowie 20 Eigentumswohnungen in den Häusern Biber, Gemse, Hirsch und Steinadler im Feriendorf Andermatt Reuss. Mehrheitsaktionär der übernehmenden Immobiliengesellschaft Taurus Andermatt AG ist Urs Wietlisbach; Minderheitsaktionäre sind Samih Sawiris und eine weitere Privatperson.

