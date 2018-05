Andi Imhof gewinnt Ob- und Nidwaldner Kantonales

199 Schwinger waren angetreten beim 114. Ob- und Nidwaldner kantonalen Schwingfest, am Sonntag, 13. Mai, in Kägiswil. Für den Urner Andi Imhof stimmte einfach alles. Nach fünf Siegen gegen Reto Nötzli, Benno Käslin, Christian Schuler, Remo Betschart und Josef Portmann bezwang Andi Imhof im Schlussgang den Eidgenössischen Kranzschwinger Sven Schurtenberger. Im Anschluss an das Schwingfest durfte Andi Imhof den Siegerpreis, den Stier Elvis in Empfang nehmen.

