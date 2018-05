Bristen erhält keine Notstrasse

Als im März 2017 ein rund 10 Meter langes Stück der Bristenstrasse abgerutscht war, blieb die Strasse anschliessend während über einem Monat gesperrt. Während solcher Ereignisse soll die Erschliessung künftig via einer Notstrasse sichergestellt werden, hatten die vier Landräte der Gemeinde Silenen in einem Postulat angeregt. Mit 36 zu 19 Stimmen hat der Landrat nun aber beschlossen, diese Idee nicht weiterzuverfolgen. Die Kosten einer solchen Notstrasse stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, war sich die Mehrheit im Rat einig. Ausserdem habe man keinen Träger für eine solche Notstrasse finden können, hatte Baudirektor Roger Nager ausgeführt. Der Kanton komme für eine Trägerschaft nicht infrage, da es bereits eine Kantonsstrasse nach Bristen gebe und auch die Gemeinde habe sich nicht bereit erklärt, den Unterhalt für eine solche Notstrasse zu übernehmen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. Mai 2018.

Mathias Fürst