Deutlich weniger Verkäufe von Alkohol und Tabak an Minderjährige

Bereits zum fünften Mal hat es Alkohol- und Tabaktestkäufe an Urner Verkaufsstellen gegeben. Der unerlaubte Verkauf an Minderjährige hat sich dabei deutlich verbessert.

Im Rahmen des kantonalen Aktionsprogramms «Psychische Gesundheit 2017 bis 2020» wurden im Mai 30 Betriebe bezüglich Verkauf von Tabak/Alkohol an Minderjährige getestet. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz konsequent eingehalten. Zwei Mal wurde an unter 16-Jährige Tabak abgegeben, und drei Mal wurde Alkohol in Form von Bier oder Spirituosen an Minderjährige verkauft. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte es noch ganz anders ausgesehen.

