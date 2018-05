Die Wintersaison ist definitiv vorbei

Das hat es noch nie gegeben, dass man in Andermatt am gleichen Tag Ski fahren und Golf spielen konnte. So geschehen am vergangenen Wochenende. Vom 19. bis 21. Mai war der Golfplatz für das Pre-Opening geöffnet. Gleichzeitig waren letztmals in dieser Saison die Skianlagen am Gemsstock in Betrieb.