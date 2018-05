Freudentänze in schillernden Trachten kamen auch aus Uri

Schätzungsweise 150 Trachtenleute in Tracht und in Zivil hatten sich am Samstagnachmittag, 12. Mai, getroffen, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Ihrer Freude über den Anerkennungspreis der Albert Koechlin Stiftung, der den Innerschweizer Trachtenvereinigungen Anfang Jahr verliehen wurde. Zuerst schwangen sie bei der Jesuitenkirche das Tanzbein und animierten die Zuschauenden zum Mitmachen. Auf dem Weinmarkt fassten sich die Trachtenleute aus Uri, Schwyz, Luzern, Zug, Ob- und Nidwalden wieder an den Händen und bilden einen Kreis – und die Ländlermusik tönte durch die Altstadt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. Mai 2018