Furkapass – Teilöffnung bis Tiefenbach

Am Donnerstagmorgen wurde die Wintersperre am Klausenpass aufgehoben. Am Freitag, 18. Mai, wird auch die Furka-Passstrasse wieder geöffnet – allerdings nur bis Tiefenbach. Wie die Baudirektion mitteilt, ist die Strasse normal befahrbar. Witterungsbedingte Sperrungen seien jedoch jederzeit möglich. Aktuelle Infos zum Strassenzustand sind erhältlich unter: www.ur.ch/strasseninfos.

UW