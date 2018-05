Gastro Uri lädt in die «Wine Lounge» ein

Regen Zulauf hatte die 107. GV von Gastro Uri am Montag, 14. Mai, im Hotel «The Chedi» in Andermatt. Über 70 Gäste konnte Vereinspräsident Joe Herger begrüssen. Neben den üblichen Vereinsberichten standen Wahlen an. Neu im Vorstand ist demnach der Altdorfer Aaron Bohl. Zudem ging es in der Sitzung um den Auftritt von Gastro Uri bei «Uri 18». Die Urner Wirtinnen und Wirte wollen gemeinsam mit heimischen Weinhändlern eine «Wine Lounge» mit 100 Plätzen anbieten. Der Stand mit Restauration soll Anlaufstelle sowohl für Messebesucher als auch Aussteller werden.

Franka Kruse

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. Mai 2018