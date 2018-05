Isenthal will den Weltrekord

Isenthal trägt eine Leiter im Wappen. Den Rekord für die längste handgefertigte Holzleiter beansprucht aber eine andere Gemeinde für sich: St. Leonhard am Hornerwald in Niederösterreich. Noch. Denn am Sonntag, 8. Juli, soll sich dies ändern. Anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten des Kulturpanoramawanderwegs Via Urschweiz soll der Weltrekord an Isenthal übergehen. Die Isenthaler Weltrekordleiter soll aus 50 dreisprossigen Leitern – wie jene im Gemeindewappen – zusammengesetzt werden, und zusammengesetzt 50 Meter lang sein; gut 8 Meter länger als jene in Österreich.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 5. Mai 2018.