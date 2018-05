Kollision auf der A2 verläuft glimpflich

Die Kollision ereignete sich am Donnerstag kurz vor 8.45 Uhr. Die Lenkerin eines Personenwagens mit Appenzeller-Innerhoder-Kontrollschild fuhr auf der Autobahn A2 in südliche Richtung. Im Bereich der Galerie Schöni mussten mehrere LKW-Lenker ihre Fahrzeuge wegen der Dosierstelle Göschenen auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand bringen. Dies erkannte die PW-Lenkerin zu spat. In der Folge kollidierte sie seitlich mit einem stillstehenden italienischen Sattelmotorfahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beträgt rund 11'000 Franken.

Kapo