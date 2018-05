Nachhaltige Lawinensicherung gefordert

Am 21. April wurde der Schneehang im Gebiet Böschen bei Realp gesprengt. Die Folge war ein Lawinenniedergang auf einer Länge von rund 700 Metern. «Die Schäden haben ein grosses Ausmass angenommen, sodass der Zivilschutz mit schwerem Gerät zum Einsatz kommen musste», sagte Georg Simmen (FDP, Realp) am Mittwoch, 23. Mai, im Urner Landrat. Um solche Schäden künftig zu vermeiden, müssten andere Methoden für die Lawinensicherung geprüft werden. Der Realper Landrat fordert die Regierung auf, ein Projekt für eine nachhaltige Lawinensicherung auf der Strasse zwischen Hospental und Realp vorzulegen, damit so rasch wie möglich eine grössere Sicherheit erreicht werden kann.

Doris Marty

