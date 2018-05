Neue Strategie für «Hochrisikogeschäft Wasserkraft» gefordert

Die Wasserkraft sei wirtschaftlich seit geraumer Zeit unter Druck, heisst es in einem von Franz Christen (CVP, Schattdorf) und Bernhard Epp (FDP, Bürglen) am Mittwoch, 23. Mai, eingereichten Postulat. Der enorme Kostendruck aufgrund der tiefen Strompreise belaste die Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen. Vor diesem Hintergrund soll der Regierungsrat seine Gesamtenergiestrategie aus dem Jahr 2013 bezüglich der Wasserkraft überprüfen, heisst es im Postulat. Die Beteiligung an Wasserkraftanlagen sei heute klar ein «Hochrisikogeschäft». «Ist es aus wirtschaftlichen Überlegungen noch zielführend, dass sich der Kanton an neuen Kraftwerken als Mehrheitsaktionär beteiligen will?», fragen die beiden Landräte. Aus ihrer Sicht, wäre es mit weniger Risiko verbunden, wenn sich der Kanton stärker am EWA beteiligt – bisher hält er 29 Prozent des Aktienkapitals – statt sich direkt an einzelnen Kraftwerken zu beteiligen.

