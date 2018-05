Nicolas Christen schafft es in den Achtelfinal

Der 24-jährige Urner startete an der EM im russischen Kaspijsk im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. In der Qualifikationsrunde am Montag, 30. April, bekam es Nicolas Christen mit dem Tschechen Oldrich Varga zu tun, den er nach einem 0:5-Rückstand noch mit 8:5 bodigte. Mit etwas Glück wäre für den Schattdorfer noch mehr drin gewesen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 2. Mai 2018.

Simon Gisler