Sammelsack für Kunststoff kommt im Herbst

«Die Kunststoffsammlung und -verwertung ist in der Öffentlichkeit ein grosses Thema. Das Bedürfnis in der Bevölkerung ist gross, auch wenn der Nutzen einer solchen Sammlung für die Umwelt in Fachkreisen nicht unbestritten ist», schreibt die Zaku, die zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri, in ihrer Medienmitteilung vom 14. Mai. Sie hat deshalb entschieden, auf den Herbst dieses Jahres einen eigenen Sammelsack für Mischkunststoffe zu lancieren.

UW