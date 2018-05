So erwacht das Museum in der Festung aus dem Winterschlaf

Es ist ein besonderer Arbeitsort, zu dem ein besonderer Arbeitsweg führt. An Fronleichnam beginnt für Sasso San Gottardo, das Museum in der Gotthardfestung, wieder die Saison. Wenn die Mitarbeiter zwei Wochen davor zu ihrem ersten Rundgang starten, ist der Gotthardpass noch gesperrt, und der Festungseingang und die Notausgänge sind noch von Schnee blockiert. In das Museum gelangen sie über eine Nachbarfestung, eine Anlage aus dem Ersten Weltkrieg und durch mehrere Hundert Meter Stollen und Schacht.