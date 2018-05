SP lanciert Initiative für höhere Familienzulagen

Wer in der Schweiz für ein Kind aufkommen muss und Erwerbstätig ist, hat Anrecht auf Kinder- und Ausbildungszulagen. Der Kanton Uri zahlt jedoch – zusammen mit einigen anderen Kantonen und abgesehen von einer Geburtszulage – nur die minimalen Zulagen. Das will die SP Uri mit einer kantonalen Volksinitiative ändern. Am Parteitag vom Donnerstag, 24. Mai, wurde die Geschäftsleitung einstimmig dazu ermächtigt, einen entsprechenden Initiativtext auszuarbeiten. Weiter fasste die SP Uri die Parolen für den Abstimmungssonntag vom 10. Juni. Die Partei spricht sich gegen die Vollgeldinitiative und für das Geldspielgesetz aus.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. Mai 2018.

Mathias Fürst