Update: Klausenpassstrasse nachts gesperrt

Am Donnerstagmorgen, 24. Mai, kam es auf der Klausenpassstrasse zu einer kurzzeitigen Sperrung. Im Gebiet Steinplanggen, zirka 200 Meter nach der Passhöhe, sind einige Schneeblöcke auf die Strasse gerollt. Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden. Innert 30 Minuten war die Stelle vom Betrieb Kantonsstrassen wieder freigeräumt und die Strasse konnte für den Verkehr freigegeben werden. Die Schneeblöcke haben sich spontan gelöst. Betroffen war die gleiche Stelle, an der am Sonntag ein Schneerutsch niederging und zwei Autos getroffen hat. Im Gebiet Klausenpass liegen noch grössere Mengen Schnee. Aufgrund der jüngsten Entwicklung und dem prognostizierten Temperaturanstieg in den nächsten Tagen hat die Baudirektion Uri zusätzliche Sicherheitsmassnahmen getroffen: Für das Gebiet Steinplanggen wurden Beobachtungsposten eingerichtet, die das Gelände dauernd überwachen. Dank dieser Massnahme kann der Klausenpass tagsüber durchgehend befahren werden. Nachts wird der Abschnitt zwischen 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Dieses Regime wird mindestens bis Montagvormittag aufrechterhalten. Wie die Urner Baudirektion betont, ist die Nachtsperrung eine reine Sicherheitsmassnahme. Während der Nachtsperrung kann von der Urner Seite her bis zur Passhöhe und von Glarus bis zum Urnerboden gefahren werden.