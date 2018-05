Urner schiesst Thun zum Titel

Wacker Thun hat am Pfingstmontag zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2013 den Schweizermeistertitel geholt. Die Berner Oberländer setzten sich in einer an Dramatik kaum mehr zu überbietenden Partie auswärts bei Pfadi Winterthur mit 24:23 (13:10) durch und gewannen die im Modus Best-of-Five ausgetragene Finalserie mit 3:1. Wie schon beim Cupsieg vor einem Jahr hatte der Altdorfer Lukas von Deschwanden auch am Meistertitel von Wacker Thun in dieser Saison massgeblichen Anteil. Der beim HC KTV Altdorf gross gewordene Rückraumspieler war in der entscheidenden Partie am Montag in Winterthur mit sieben Toren einmal mehr der treffsicherste Schütze seines Teams.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 23. Mai 2018.

Simon Gisler