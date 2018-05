Urner Trachtenleute haben neuen Präsidenten

In den Jahresberichten wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Zusammengefasst: Der Jubiläumsanlass mit Fahnenweihe in Spiringen war perfekt organisiert gewesen. Am Unspunnenfest hatten die Urner mit einem gelungenen Auftritt geglänzt. Das zweite Treffen Glarus–Uri am 6. August auf dem Urnerboden war ein toller Erfolg gewesen. Und die Albert Koechlin Stiftung hatte den Innerschweizer Trachtenvereinigungen einen Anerkennungspreis verliehen.

Auch wählte die Trachtenvereinigung Uri den neuen Präsidenten und Martha Zwyssig, Martin Bissig und den OK-Präsidenten des 75-Jahr-Jubiläums, Sepp Arnold, einstimmig als Ehrenmitglieder.

