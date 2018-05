Wintersperre am Gotthard wird aufgehoben

Im Vorjahr wurde diese Nord-Süd-Verbindung fast zur gleichen Zeit, am 21. Mai 2017, geöffnet. Die Schneeräumungsarbeiten der vergangenen Wochen waren sehr intensiv: Im Gotthardgebiet lag bei Räumungsbeginn im April rund dreimal so viel Schnee, wie üblich. Ebenfalls am Freitag kommt es am Sustenpass (2224 Meter über Meer) zu einer Teilöffnung. Ab 12.00 Uhr ist die Passstrasse bis Sustenbrüggli befahrbar. Ganz geöffnet werden kann der Sustenpass bei günstiger Witterung erst im Verlaufe der nächsten zwei bis drei Wochen.

Bereits geöffnet sind der Oberalppass sowie der Klausenpass. Die Furkastrasse ist derzeit bis Tiefenbach befahrbar. Aktuelle Infos zum Strassenzustand sind erhältlich unter:www.ur.ch/strasseninfos.