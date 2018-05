Wirtschaftsgipfel kommt nach Andermatt

Handels- und Kurort, Waffenplatz, Tourismusresort: Andermatt hat eine wechselvolle Vergangenheit hinter sich. Ein Konferenzort von internationaler Bedeutung war das Dorf am Fusse des Oberalps in seiner 800-jährigen Geschichte aber noch nie. Das könnte sich jedoch schon bald ändern. Denn im Juni wird in Andermatt erstmals der Sino-European Entrepreneurs Summit durchgeführt. 120 einflussreiche Geschäftsleute aus Europa und China werden im Urserntal erwartet. Wird die Veranstaltung ein Erfolg, dann dürfte sie auch in den nächsten Jahren in Andermatt stattfinden. Der Veranstalter überlegt sich zudem, seinen Europahauptsitz in Uri zu errichten.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 16. Mai 2018.

Simon Gisler