Zwei Verletzte nach Unfällen auf Urner Strassen

Am Montagabend, 28. Mai, kurz nach 17.15 Uhr, fuhr eine Nidwaldner PW-Lenkerin mit ihrem Auto auf der Flüelerstrasse Richtung Flüelen. Vor dem Fussgängerstreifen auf Höhe Moosbad bremste sie ihr Fahrzeug ab, um einem Fussgänger den Vortritt zu gewähren. Die nachfolgende Urner PW-Lenkerin erkannte dies zu spät und kollidierte mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck des Nidwaldner Personenwagens. Die Nidwaldner PW-Lenkerin klagte nach der Kollision über Schmerzen, wollte aber keine ärztliche Betreuung. Der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken.

Rund eine Stunde später, kurz vor 18.30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall in Bürglen. Ein Urner Mofalenker bog vom Parkplatz der Luftseilbahn Biel-Kinzig in die Klausenstrasse Richtung Bürglen ein. Zur selben Zeit fuhr eine Urner Autofahrerin auf der Klausenstrasse Richtung Bürglen. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Mofalenker zu Fall kam und verletzt wurde. Er begab sich zur Kontrolle in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt rund 4'000 Franken.