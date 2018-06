Übungshalber 110 Schüler vom Rütli evakuiert

Am Montagnachmittag, 28. Mai, 13.30 Uhr, galt es Ernst für die Jugendlichen der Schule Altdorf. Sie und rund 30 weitere Gäste befanden sich auf der Rütliwiese, um bei der Simulation von zwei Übungsanlagen mitzuhelfen. Die erste beinhaltete eine Bombendrohung, die eine Evakuation erforderte. Ein plötzlich auftretender Föhnsturm war Gegenstand der zweiten Übungsanlage. Bei der Evakuation ging es darum, das Notfall- und Sanitätskonzept, aber auch das Verhalten von Mitarbeitenden und Kadern im Notfall an einer Grossveranstaltung zu überprüfen. Die Übung verlief ohne Zwischenfälle und es konnte in allen Fachbereichen ein positives Fazit gezogen werden.