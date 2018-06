Der Wandel der Fronleichnamsprozession

Einst nahm fast das halbe Dorf an der Fronleichnamsprozession teil. Die Reihenfolge unterlag einer strengen Ordnung: Der grossen roten Fahne und dem Kreuz folgte das «Aloysius Fähnlein», dem die Schulmädchen und grossen Jungfrauen folgten. Weiters Jungmänner, Bruderschaften ... Auch Böllerschüsse gab es. Sie markierten den Festablauf. Bis in Erstfeld ein Kanonier tödlich verunglückte und auch in Altdorf ein schwerer Unfall geschah.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 30. Mai 2018.