Ein Verletzter bei Kollision zwischen zwei Rennvelofahrern

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, waren die beiden in einer Gruppe von Rennfahrradfahrern unterwegs. Im Bereich «Holzboden» setzte einer der Fahrradfahrer zum Überholen an. Dabei kam es zwischen zwei Rennrädern zu einer seitlichen Streifkollision, wobei einer der Fahrradfahrer stürzte. Er verletzte sich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Eines der Fahrräder schlitterte laut Polizeibericht über die Fahrbahn und dort in einen entgegenkommenden Personenwagen. Dieser wurde dabei beschädigt. Die Atemalkoholtests bei allen Beteiligten verliefen negativ. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Franken. Bei diesem Verkehrsunfall standen die Rega sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.