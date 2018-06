Generationenprojekt geht erfolgreich zu Ende

Seit dem 20. April ist die gemeinsame Hochspannungsleitung von Swissgrid und den SBB im Urner Talboden in Betrieb. Trotz widrigen Wetterbedingungen bei den Montagearbeiten im Februar konnte die 4,7 Kilometer lange Stromleitung zwischen Altdorf Nord und der Strassenabwasserbehandlungsanlage Attinghausen fristgerecht fertiggestellt werden. «Heute ist ein Freudentag», sagte Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind an der Abschlussfeier am Mittwoch, 30. Mai. «Mit der Zusammenlegung wird der Urner Talboden langfristig entlastet und bietet uns grosse Chancen für eine Weiterentwicklung.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom 2. Juni 2018.

Simon Gisler