Nachtsperre am Klausen geht weiter

Die Situation an der Klausenpassstrasse hat sich über das Wochenende leicht entschärft, wie die Baudirektion am Montag mitteilt. In der Nacht von Sonntag, 27. Mai, auf Montag, 28. Mai, hat ein grösserer Schneeabgang stattgefunden. Es besteht weiterhin die Gefahr von weiteren spontanen Schneeabbrüchen. Seit Donnerstag, 24. Mai, sind deshalb vor Ort Beobachtungsposten eingerichtet, die das Gelände überwachen. Dank dieser Massnahme kann der Klausenpass tagsüber durchgehend befahren werden. Nachts wird der Abschnitt zwischen 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Dieses Regime wird bis auf Weiteres aufrechterhalten. Die Nachtsperrungen sind eine reine Sicherheitsmassnahme. Während den Nachtsperrungen kann von der Urner Seite her bis zur Passhöhe und von Glarus bis zum Urnerboden gefahren werden.