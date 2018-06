«Alles muss rauf» steht beim Medienpreis zuoberst

Am Donnerstagabend, 7. Juni, wurde der Urner Medienpreis 2018 durch die Genossenschaft Pro Journalismus Uri vergeben. Die Jury um Präsident Othmar Kempf zeichnete die Arbeit «Alles muss rauf», erschienen am 21. Dezember 2017 in der «Schweizer Familie» von Jost auf der Maur und Bildern von Angel Sanchez mit dem 1. Rang aus. Der 2. Preis ging an Elisa Hipp für den Artikel «Zwischen erstaunten Blicken und grossem Lob», erschienen im «Urner Wochenblatt» vom 6. September 2017. Den 3. Platz erreichte Matthias Stadler für seinen am 8. März 2017 in der «Urner Zeitung» erschienenen Artikel «Zwischen Lockerheit und Wut».

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. Juni 2018.