«Dr Tell gumpet» nicht mehr

Nach zwei Austragungen 2015 und 2017 ist Schluss. Das Festival MooveUri – «Dr Tell gumpet» wird kein weiteres mal mehr ausgetragen. In der Medienmitteilung werden mehrere Gründe für den Schlussstrich genannt. So sei für die Organisation eines solchen Events viel Zeit nötig, welche den Organisatoren fehle. Ausserdem habe man das Ziel, die Leidenschaft für den Freestyle-Sport weiterzugeben, erreicht.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 6. Juni 2018.