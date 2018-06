Überlegener Sieg von Joel Wicki am Urner «Kantonalen»

Wer an einem Kantonalschwingfest alle sechs Gegner mit dem Rücken ins Sägemehl drückt hat sich den Sieg wahrlich verdient. So führt der Sörenberger Joel Wicki mit 59,25 Punkten die Schlussrangliste des Urner «Kantonalen» überlegen an. Auf Rang 2 folgt Andi Imhof, der einzig im Anschwingen eine Niederlage einstecken musste – gegen Joel Wicki. Auf Rang 3a folgt der im Schlussgang unterlegene Roger Baumann. Sieben weitere Urner eroberten sich in Attinghausen einen der begehrten Kränze.

